Девушка выпала с 9 этажа многоэтажки на улице Клинической в Самаре

Очевидцы сообщают, что на месте ЧП работали спецслужбы. Фото: samara.dtp.official

Вечером во вторник, 1 августа 2023 года, жители Самары сообщили тревожную новость. По информации очевидцев, под окнами высотки на улице Клинической было обнаружено тело молодой девушки.

– Предварительно, школьница выпала с 9 этажа. Не исключено, что трагедия произошла случайно, – делятся самарцы.

Жители отмечают, что на месте происшествия работают представители ряда спецслужб. Официальная информация о произошедшем в настоящий момент не поступала. Установить причину гибели самарчанки предстоит силовикам.

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