В Самаре специалисты взяли пробы нового покрытия дороги на ул. Солнечной

Завершить ремонт должны к концу августа Фото: администрация Самары

Во вторник, 1 августа 2023 года, специалисты дорожной лаборатории МБУ взяли пробы нового асфальта, который был уложен на улице Солнечной в Самаре. Процедура была проведена в присутствии подрядчика. Об этом сообщили в мэрии.

– Следим за нормативами и соблюдением технологии. При отборе кернов углубляемся на толщину асфальтобетонного покрытия – до щебня. Чтобы проверить работу на соответствие требованиям ГОСТа, проведем испытание образцов. Сейчас нареканий нет, – рассказал заместитель начальника лаборатории МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Константин Григорьев.

Напомним, работы на улице Солнечной ведутся в границах улиц Ново-Вокзальной и 22 Партсъезда. Специалистам осталось привести в порядок участки на съездах, а также в районе пересечения с Пятой просекой, где будет устраиваться дополнительная полоса. Завершить ремонт должны к концу августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.