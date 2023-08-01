Реконструкция 2 очереди набережной в Тольятти вышла на новый этап

Строительная готовность объекта составляет порядка 20%. Фото: t.me/minstroy63

В Автозаводском районе Тольятти продолжается реконструкции 2 очереди набережной. К августу работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

– На объекте ведутся работы по укреплению береговой линии в районе плескательных бассейнов, благоустройство спортивной гавани, устройство водоснабжения, ливневой канализации и резервуара №2, демонтажные работы, инъекционные работы, устройство тротуарной плитки и освещения, – перечислили в министерстве строительства губернии.

В рамках проекта будут продолжены променады на двух уровнях. На границе этапов разместится масштабный ландшафтный парк на склоне. В зимнее время там будут находиться горки для катания на тюбингах.

Строительная готовность набережной достигла 20%. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию 2 очередь планируется в следующем году

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.