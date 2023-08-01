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НовостиПроисшествия1 августа 2023 15:40

Прокуратура начала проверку из-за ДТП с участием трех легковушек и большегруза под Самарой

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на трассе М-5 в Красноярском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
После столкновения легковые авто вспыхнули

После столкновения легковые авто вспыхнули

Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, которое произошло в Красноярском районе во вторник, 1 августа. На трассе М-5 столкнулись четыре автомобиля – три легковых и один грузовой.

– Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, массовое ДТП произошло в 13:15 на 1061 км трассы, в районе поселка Конезавод. По предварительной информации, водитель «Лада Калина» выехал встречку, где столкнулся с грузовиком с прицепом. После этого произошло столкновение еще двух автомобилей – «Лада Гранта» и «Лексус». В результате аварии легковые авто загорелись.

Данные о погибших и пострадавших в настоящий момент уточняются.

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