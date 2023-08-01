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НовостиПроисшествия1 августа 2023 16:39

Наркосбытчик отправится в колонию за организацию 6 «тайников» с веществами в Тольятти

В Автограде осудили мужчину, который пытался продать запрещенные вещества
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Суд признал мужчину виновным

Суд признал мужчину виновным

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Следствие выяснило, что обвиняемый купил наркотики, которые забрал из «тайника-закладки». Их хранил при себе, чтобы в дальнейшем продать. Однако попытка не увенчалась успехом: мужчину задержали оперативники. Сверток наркотиками был изъят. Сбытчик также сообщил правоохранителям, что ему удалось уже сделать 6 тайников с наркотическими средствами.

Отмечается, что время суда мужчину не признал свою вину. Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.