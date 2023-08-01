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НовостиОбщество1 августа 2023 16:54

Строительная готовность проблемной долевки на углу ул. Вилоновской и Самарской в Самаре достигла 65%

Строители продолжают достраивать проблемный объект, возведение которого стартовало 20 лет назад
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В регионе продолжается работа по восстановлению прав участников долевого строительства

В регионе продолжается работа по восстановлению прав участников долевого строительства

Фото: правительство Самарской области

В Самаре продолжается строительство проблемной долевки на углу улиц Вилоновской и Самарской. Возводить 4-секционный 22-этажный дом начали еще 2003 году. При этом работы велись без какой-либо разрешительной документации. А после стройка «встала». Возобновить строительство удалось в прошлом году и сегодня вышли на новый этап. Об этом стало известно после визита председателя регионального правительства Виктора Кудряшова на объект.

– Строительная готовность объекта достигает порядка 65%. На 4-й секции работы движутся к завершению. На второй и третьей секциях укрепляют металлическим каркасом более тысяч двухсот колон, – рассказали в правительстве Самарской области.

Работы продолжаются и на других проблемных объектах. Так, в доме на 18-км Московского шоссе, который строил ООО «СК «На Московском», началась отделка фасада и благоустройство территории. Объект готов на 80%.

Первая очередь жилого комплекса на улице Георгия Димитрова, 74а, завершена на 100%, вторая очередь – на 24%. Завершить строительство планируется в этом году. Аналогичные сроки ставятся и для другой долевки – ООО «Горос» на улице Черемшанской. Сегодня строительная готовность объекта составляет 78% .

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