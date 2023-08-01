Работы были выполнены в рамках гарантийных обязательств. Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В Самаре после сообщения жителей привели в порядок дорогу по ул. Третий проезд. Жалобы от самарцев появились в социальных сетях неделей ранее. На них оперативнее всех отреагировал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько. Он провел встречу с жителями, представителями подрядчика и экспертами.

– Выехал на место совместно с жителями дома №20 по ул. Печерская и представителями строительной компании ООО «СЗ» «Архитектор», провели осмотр дорожного полотна вблизи ЖК «Дом у Космопорта-2», - рассказал Сергей Радько.

В результате подрядчик отремонтировал участок в рамках гарантийных обязательств. Жители Октябрьского района поблагодарили Сергея Радько за оперативность и личное участие в разрешении проблемы.