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НовостиПроисшествия1 августа 2023 17:55

Водителя большегруза Scania, который погиб при столкновении с поездом под Самарой, достали из-под вагона

Смертельная авария с участием грузовика и поезда произошла Большечерниговском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла днем 1 августа

Авария произошла днем 1 августа

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появилось фото с места страшного ДТП, которое произошло Большечерниговском районе Самарской области во вторник, 1 августа. Там столкнулись большегруз Scania и поезд. К сожалению, не обошлось без жертв.

Напомним, ДТП произошло на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек. По предварительным данным, водитель б Scania нарушил правил проезда железнодорожных переездов и проехал на запрещающий сигнал семафора. Транспортные средства столкнулись. В результате происшествия погиб водитель большегруза.

Водитель большегруза оказался прямо под вагоном

Водитель большегруза оказался прямо под вагоном

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Он оказался прямо под вагоном, погиб. Его тело уже вытащили, – рассказал «КП-Самара» собственный источник.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать всех очевидцев и выяснять обстоятельства случившегося.

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