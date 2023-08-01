Водителя большегруза Scania, который погиб при столкновении с поездом под Самарой, достали из-под вагона

Авария произошла днем 1 августа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появилось фото с места страшного ДТП, которое произошло Большечерниговском районе Самарской области во вторник, 1 августа. Там столкнулись большегруз Scania и поезд. К сожалению, не обошлось без жертв.

Напомним, ДТП произошло на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек. По предварительным данным, водитель б Scania нарушил правил проезда железнодорожных переездов и проехал на запрещающий сигнал семафора. Транспортные средства столкнулись. В результате происшествия погиб водитель большегруза.

Водитель большегруза оказался прямо под вагоном Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Он оказался прямо под вагоном, погиб. Его тело уже вытащили, – рассказал «КП-Самара» собственный источник.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать всех очевидцев и выяснять обстоятельства случившегося.

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