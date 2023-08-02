В Самаре из-за ремонта на улице Главной ограничат движение по старому мосту

Специалисты обновят покрытие на мосту. Фото: мэрия

В Самаре продолжается ремонт дорог на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В областной столице обновят покрытие на улице Главной.

По информации городской администрации, на данный момент подрядчики провели от перекрестка с улицей Шоссейной до старого моста через реку Самару. В ближайшее время работы продолжатся, специалисты планируют заменить покрытие на мостовом переходе. Совокупная протяженность обновленного участка составит 1,36 км, а общая площадь ремонта – более 16,5 тысяч квадратных метров.

При этом, сотрудники организаций стараются уменьшить неудобства для горожан. Ограничения движения на мосту будет действовать только в ночное время. Мост полностью будут перекрывать с 00:00 до 05:00. Перекрытие начнется действовать с 3 на 4 августа и продлится до 7 августа.