Выставка работ Разгулина «Летний портрет» откроется в музее Самары 3 августа

Один из известных московских художников работает в области станковой живописи. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 3 августа, в 19:00 в Самарском художественном музее откроется выставка в честь 75-летия со дня рождения академика Российской академии художеств Виктора Разгулина. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

Работы художника не раз были представлены на отечественных и международных выставках, они входят в коллекции крупнейших музеев страны. Один из известных московских художников работает в области станковой живописи. А его любимыми темами являются портрет в интерьере и пейзаж.

Живописные пейзажи в его исполнении часто дополняются фигурами: чаще всего это женщины в длинных платьях. Отмечается, что на картинах Виктора Разгулина природа, люди и город существуют в нерасторжимом единстве.

Посмотреть выставку самарцы смогут с 3 августа по 10 октября 2023 года.

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