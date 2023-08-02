В Самарской области помогли мужчине, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации

В результате двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местному жителю, который оказался в трудной жизненной ситуации, отказали в единовременной материальной помощи. Незаконность этого доказала прокуратура Волжского района, защитив права мужчины.

— Был неверно подсчитан среднедушевой доход семьи и нарушено требование постановления правительства Самарской области, — отметили в прокуратуре региона.

В связи с этим руководителю ГКУ Самарской области «Главное управление соцзащиты населения Поволжского округа» внесено представление об устранении нарушения закона. Его рассмотрели и удовлетворили.

В результате двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. А мужчине оказали единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей.

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