Жители Самарской области смогут проголосовать за рисунки своих земляков на виртуальной выставке

Самарцы смогут проголосовать за понравившуюся работу. Фото: Музей Победы

В Самарской области местный жители смогут поддержать своих земляков в конкурсе рисунков на сайте Музея Победы. Горожан пригласили принять участие в электронной экспозиции.

По информации пресс-службы Музея Победы, в экспозицию вошло около 3 тысяч рисунков, присланных на международный творческий конкурс о подвигах четвероногих героев. В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Зрители смогут увидеть картины военного времени – собак-санитаров, подрывниках, связистах и многих других.

До 9 августа посетители сайта смогут проголосовать за понравившуюся работы. По итогам голосования будут выбраны победители в номинации «Приз зрительских симпатий».