В Тольятти проблемный дом в микрорайоне Шлюзовой строят уже 15 лет

Объект возводится с привлечением денежных средств 127 дольщиков. Фото: прокуратура Самарской области

В городе Тольятти Самарской области строительство многоквартирного дома № 24в на улице Гидротехнической в микрорайоне Шлюзовой ведется с 2008 года. Прокуроры города и Комсомольского района вместе с представителями застройщика проверили ход работ.

— В единый реестр проблемных объектов данный дом не включен, однако орган местного самоуправления не раз продлевал разрешение на его строительство, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Застройщиком проблемного дома выступает ООО ПСК «РАДИАЛ», объект возводится с привлечением денежных средств 127 дольщиков. Ход строительства и соблюдение прав дольщиков находятся на особом контроле прокуратуры города.

Отмечается, что в целях завершения строительства жилого дома прокурору района даны соответствующие поручения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.