В Самарской области пенсионер перевел мошенникам около 3,5 млн рублей

Пенсионер лишился накоплений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Пенсионер перевел крупную сумму злоумышленникам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительный органов. Он сообщил, что мошенники пытаются украсть его деньги, лежащие на счете. Пенсионер доверился собеседнику и перевел крупную сумму на «безопасный» расчетный счет – около 3 500 000 рублей.

После этого мошенник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.