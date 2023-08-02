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НовостиОбщество2 августа 2023 5:06

В Самарской области пенсионер перевел мошенникам около 3,5 млн рублей

Житель Тольятти отправил на «безопасный» счет
Алена ПРОВКИНА
Пенсионер лишился накоплений

Пенсионер лишился накоплений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Пенсионер перевел крупную сумму злоумышленникам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительный органов. Он сообщил, что мошенники пытаются украсть его деньги, лежащие на счете. Пенсионер доверился собеседнику и перевел крупную сумму на «безопасный» расчетный счет – около 3 500 000 рублей.

После этого мошенник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.