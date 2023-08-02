В Самаре половина работников никому не дают деньги в долг

Горожане могут одолжить в среднем родственникам около 15 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, кому и какие суммы жители Самары дают взаймы и у кого одалживают деньги. Оказалось, что каждый одиннадцатый работник готов дать в долг коллеге до зарплаты.

Согласно данным опроса, 13% самарцев чаще всего занимают деньги у родственников, 11% – у друзей, 5% – у коллег. Нашлись и те, кто берет ссуду на работе. Каждый пятый опрошенный чаще обращается в банк за кредитом (19%), а 49% ни у кого не берут в долг.

Однако не все готовы согласиться на поступающие просьбы. Так, 21% самарцев одалживают деньги родственникам, 16% – друзьям, 9% – коллегам, а 52% признались, что никому не дают денежные средства взаймы.

Также выяснилось, что горожане могут одолжить в среднем родственникам около 15 тысяч рублей, друзьям – 11 700 рублей, коллегам – 6 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.