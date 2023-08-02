В Самарской области бездомный злоумышленник вырвал из рук женщины кошелек

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что бездомный мужчина напал на нее на улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый находился между подъездами дома на улице Свердлова. Увидев женщину, злоумышленник вырвал из ее рук кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. Через несколько дней правоохранители смогли задержать подозреваемого. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, кражу и незаконный оборот наркотиков.

Задержанный признался, что совершил преступление из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело.