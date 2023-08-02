Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:48

В Самарской области бездомный злоумышленник вырвал из рук женщины кошелек

Житель Тольятти обокрал местную жительницу
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали подозреваемого

Правоохранители задержали подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что бездомный мужчина напал на нее на улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый находился между подъездами дома на улице Свердлова. Увидев женщину, злоумышленник вырвал из ее рук кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. Через несколько дней правоохранители смогли задержать подозреваемого. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, кражу и незаконный оборот наркотиков.

Задержанный признался, что совершил преступление из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело.