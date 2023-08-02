В Самаре отремонтировали дорогу с выбоинами и просадками асфальта

Организация исполнила требования суда и устранила выявленные дефекты на дороге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выявили нарушения асфальтного покрытия на одной из дорог. Судебные приставы побудили городские власти устранить нарушения и обеспечили безопасность на дороге.

— На дороге были выбоины и многочисленные просадки асфальта, это создавало угрозу для безопасности. Суд обязал администрацию города устранить выявленные нарушения, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы направили в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Также должностных лиц, которые были ответственны за ремонт дороги, предупредили о последующей административной и уголовной ответственности.

В результате организация исполнила требования суда и устранила выявленные дефекты на дороге общего пользования.

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