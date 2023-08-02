Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 7:02

Рейтинговое агентство RAEX-Europe обновило ESG-рэнкинг российских компаний

Теперь список возглавляет Сбербанк
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Социальные инвестиции банка дают синергический эффект, существенно меняющий качество жизни россиян

Социальные инвестиции банка дают синергический эффект, существенно меняющий качество жизни россиян

Фото: Архив "КП"

После переоценки банк получил ESG-рейтинг уровня АА и стал лидером c самой высокой оценкой уровня развития ESG-практик из 160 компаний, принявших участие в рэнкинге.

ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Методология ESG-рейтинга предполагает выставление общей сводной оценки, а также оценок по каждому из трех основных факторов ESG (экологический, социальный и управленческий). Каждый фактор разделен на субфакторы и индикаторы. Всего 210 индикаторов, из которых общих порядка 150, использование остальных зависит от отрасли.

- Сбер активно работает над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне. Мы рады, что наши усилия в области устойчивого развития и ESG, находят свое отражение и у рейтинговых агентств. В RAEX по достоинству оценили нашу работу, присвоив банку максимально возможный ESG-рейтинг. Особо был отмечен системный наш подход к работе с ключевыми факторами и большой прогресс компании в области ответственного финансирования и социальных инвестиций. Банк является лидером по блоку социальных показателей, получив высокие баллы по таким разделам как трудовые практики, взаимодействие с внешними сообществами и другими. Наивысшим баллом отмечены практики банка в области кибербезопасности, деловой этики и риск-менеджмента, - отметила Татьяна Завьялова, старший вице-президент банка.