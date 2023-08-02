Рейтинговое агентство RAEX-Europe обновило ESG-рэнкинг российских компаний

Социальные инвестиции банка дают синергический эффект, существенно меняющий качество жизни россиян Фото: Архив "КП"

После переоценки банк получил ESG-рейтинг уровня АА и стал лидером c самой высокой оценкой уровня развития ESG-практик из 160 компаний, принявших участие в рэнкинге.

ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Методология ESG-рейтинга предполагает выставление общей сводной оценки, а также оценок по каждому из трех основных факторов ESG (экологический, социальный и управленческий). Каждый фактор разделен на субфакторы и индикаторы. Всего 210 индикаторов, из которых общих порядка 150, использование остальных зависит от отрасли.

- Сбер активно работает над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне. Мы рады, что наши усилия в области устойчивого развития и ESG, находят свое отражение и у рейтинговых агентств. В RAEX по достоинству оценили нашу работу, присвоив банку максимально возможный ESG-рейтинг. Особо был отмечен системный наш подход к работе с ключевыми факторами и большой прогресс компании в области ответственного финансирования и социальных инвестиций. Банк является лидером по блоку социальных показателей, получив высокие баллы по таким разделам как трудовые практики, взаимодействие с внешними сообществами и другими. Наивысшим баллом отмечены практики банка в области кибербезопасности, деловой этики и риск-менеджмента, - отметила Татьяна Завьялова, старший вице-президент банка.