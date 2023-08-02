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НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:33

Самарские росгвардейцы задержали злоумышленника, скрывающегося от закона

В Самаре правоохранители задержали мужчину, обокравшего магазин
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали подозреваемого

Правоохранители задержали подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов получили информацию о происшествии в супермаркете. Местный житель украл товары.

По информации пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области, правоохранители получили информацию о краже в супермаркете, расположенном на улице Нефтяников. Неизвестный похитил товаров. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу. Им удалось задержать предполагаемого злоумышленника.

Оказалось, 19-летний задержанный уже находился в розыске, представители УФСИН хотели привлечь его к обязательным работам. Правоохранители передали задержанного коллегам.