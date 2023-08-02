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НовостиОбщество2 августа 2023 6:56

Самарцы заметили двух косуль на городской набережной 2 августа 2023 года

В Самаре местные жители удивились появлению животных
Алена ПРОВКИНА
Косули пробежались по набережной. Фото: "Самара с огоньком"

Косули пробежались по набережной. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местный жители поделились удивительными кадрами. На городскую набережную пришли двух косуль.

Судя по опубликованным фотографиям в социальных сетях, две косули пришли на улицы города. Животные пробежали по набережной утром в среду, 2 августа 2023 года. В комментариях пользователи удивились их появлению. После пробежки у Софийского собора косули запрыгнули в фонтан.

Жители полагают, что косули переплыли Волгу. Очевидцы сообщают, что на месте прибыли специальные службы. О причинах появления животных и их дальнейшей судьбе пока неизвестно.