«Крылья» подписали 4-летний контракт с 18-летним защитником Алексеем Лысовым

Алексей Лысов будет вступать за "Крылья Советов" под номером 33 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» пополнились новым игроком. В клуб перешел 18-летний защитник Алексей Лысов. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

– Алексею Лысову всего 18 лет, но он перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах. Он достаточно хорошо себя проявил. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в команде, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Контракт с молодым футболистом заключили на четыре года. Он будет выступать за самарскую команду под номером 33. Отметим, Алексей Лысов – воспитанник «Локомотива», за который на молодежном уровне провел 46 матчей и забил три гола. Кроме того, на его счету девять матчей за юношеские сборные России.

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