Самарцы стали покупать больше квартир в ипотеку

Ипотечные заемщики предпочитают выбирать квартиры на вторичном рынке жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банки отмечают: больше всего ипотечных кредитов самарцы берут под программы, позволяющие приобретать недвижимость на вторичном рынке - около 60% займов. Доля программ на новостройки составляет 30%, 10% - рефинансирование. Количество ипотечных заемщиков в Самарской области растет: только ПСБ за 6 месяцев 2023 года увеличил объем выданных ипотечных кредитов почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В банке приводят статистику: каждый второй ипотечный заемщик берет кредит в возрасте 30-40 лет. На людей в возрасте от 18 до 30 лет приходится 26% выдач ипотеки, еще 23% сделок заключено с клиентами 40 лет и старше. При этом мужчины оформляют ипотечные займы чаще, чем женщины – на них приходится 70% жилищных кредитов. Жители Самарской губернии отдают предпочтение двухкомнатным квартирам - их выбирают 40% покупателей.