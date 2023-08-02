Фильм «Илья Репин в Самарской Луке» бесплатно покажут в Художественном 2 августа

На экранах будет показана экранизация событий 1870 года. Фото: Художественный

Во вторник, 2 августа, жители Самары смогут бесплатно посмотреть документальный фильм «Илья Репин в Самарской Луке». Показ картины пройдет в 19:00 в кинотеатре Художественный. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Режиссером и сценаристом самарского фильма выступает Виктория Гармашова. Картина снята в 2020 году, длится 55 минут и имеет возрастное ограничение 12+. В основе фильма лежит автобиографическая книга русского художника Ильи Репина «Далекое и близкое».

На экранах будет показана экранизация событий 1870 года, когда Репин отправился по Волге, чтобы найти типичные образы бурлаков. Зрители смогут проследить за ходом жизни и творческим поиском молодого художника в Самарской Луке летом 1870 года.

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