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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:16

В Самаре отлетевшее колесо автокрана убило машиниста

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели машиниста автокрана, в голову которого прилетело колесо
Анастасия ФИЛАТОВА
Мужчина погиб во время ремонта колеса автокрана

Мужчина погиб во время ремонта колеса автокрана

Фото: СУ СК по Самарской области

В понедельник, 31 июля 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием машиниста автокрана. Мужчина получил смертельные травмы во время ремонта колеса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, все случилось во время рабочей смены. Мужчина решил заняться ремонтом автокрана. Однако в какой-то момент в него отлетело колесо. Удар пришелся по голове. Машинист скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители уже осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию организации и допросили четырех свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося.

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