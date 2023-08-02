В Самарской области сотрудник финансовой организации стал жертвой мошенников

Правоохранители задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Сотрудник микрофинансовой компании лишился 30 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пострадавший обратился за помощью в полицию. Правоохранители установили, что причастным к преступлению может быть студентов одного из самарских колледжей. 19-летний парень нашел в интернете паспортные данные потерпевшего и оформил на него онлайн-кредит, а вырученные средства перевел на карту своей девушки и обналичил в банке.

Самарец признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».