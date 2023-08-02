Единый клиентский центр газоснабжающих компаний открылся на Ташкентской в Самаре

Для удобства посетителей сделали электронную очередь, просторную зону ожидания и игровую зону для детей. Фото: администрация Самары

Во вторник, 1 августа, в Самаре открылся объединенный единый клиентский центр компании ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара». Об этом сообщили в городской администрации.

Новый офис находится на улице Ташкентской, 196А. На первом этаже предусмотрено 12 окон для приема жителей и выставка газового оборудования. При необходимости каждый сможет получить профессиональную консультацию и приобрести современное газовое оборудование.

А на втором и третьем этажах располагаются офис для сотрудников и комфортный учебный класс. Помимо этого, в центре представлен блок, который посвящен догазификации, и самарцы могут подать заявку прямо в офисе.

Для удобства посетителей сделали электронную очередь, просторную зону ожидания и игровую зону для детей. В офисе будут принимать абонентов любого района города и покупателей газового оборудования из Самары и ближайших населенных пунктов.

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