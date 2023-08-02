В Самарской области сын украл деньги из сейфа отца

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области местный житель обратился за помощью к сотрудникам полиции. Он рассказал, что сын украл у него денежные средства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции подробно просили заявителя и выяснили, что днем мужчина уехал из дома в медицинское учреждение на прием. Пенсионер обнаружил спрятанные им ключи от сейфа на кухонном столе. Потерпевший решил проверить сбережения и недосчитался одной пятитысячной купюры.

Правоохранители осмотрели жилплощадь. Со слов мужчину, к преступлению может быть причастен его сын. Полицейские задержали молодого человека. Он признал вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на покупку алкоголя и продуктов.