В Самаре 18 теплотрасс планируется отремонтировать к концу августа 2023 года

Оснащенность новых труб предусматривает систему оперативного диспетчерского контроля. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Так, 18 теплотрасс планируется отремонтировать к концу августа 2023 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас два объекта уже полностью завершены, а на остальных продолжаются работы. Отмечается, что на некоторых участках сложности заключаются в работе в стесненных условиях. Из-за этого материалы некуда укладывать, поэтому основная часть работ идет ночью.

Весь основной ремонт должны завершить к концу августа, потом останутся только отдельных участки – квартальные сети. На пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого осталось около 120 метров земляных работ.

По улице Куйбышева на участке от площади Революции до улицы Ленинградской уже завершилась модернизация теплосетей. А на участке от улицы Ленинградской до Некрасовской замена теплотрассы еще ведется.

Оснащенность новых труб предусматривает систему оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет дистанционно отслеживать состояние теплотрассы и выявлять участки с повреждениями.

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