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НовостиОбщество2 августа 2023 8:29

В Самаре 18 теплотрасс планируется отремонтировать к концу августа 2023 года

После основного ремонта самарских теплотрасс останутся только квартальные сети
Ирина СИНЕГУБОВА
Оснащенность новых труб предусматривает систему оперативного диспетчерского контроля.

Оснащенность новых труб предусматривает систему оперативного диспетчерского контроля.

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Так, 18 теплотрасс планируется отремонтировать к концу августа 2023 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас два объекта уже полностью завершены, а на остальных продолжаются работы. Отмечается, что на некоторых участках сложности заключаются в работе в стесненных условиях. Из-за этого материалы некуда укладывать, поэтому основная часть работ идет ночью.

Весь основной ремонт должны завершить к концу августа, потом останутся только отдельных участки – квартальные сети. На пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого осталось около 120 метров земляных работ.

По улице Куйбышева на участке от площади Революции до улицы Ленинградской уже завершилась модернизация теплосетей. А на участке от улицы Ленинградской до Некрасовской замена теплотрассы еще ведется.

Оснащенность новых труб предусматривает систему оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет дистанционно отслеживать состояние теплотрассы и выявлять участки с повреждениями.

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