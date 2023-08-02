«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за первое полугодие 2023

Все проекты предприятия направлены на сокращение потребления сырья и ресурсов, а также на снижение воздействия производства на окружающую среду / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

Одно из ведущих предприятий российской химической промышленности – «КуйбышевАзот» – подвело итоги работы за первое полугодие 2023-го. За прошедшие шесть месяцев по отношению к аналогичному периоду 2022 года выросла выработка карбамида – 174,4 тыс. тонн (145,6%).

Выработка других видов продукции предприятия составила: 520,3 тыс. тонн аммиака (99%), 310,2 тыс. тонн аммиачной селитры приллированной (98,6%), 186,4 тыс. тонн сульфата аммония товарного (87%), 134 тысячи тонн КАС и КАС с содержанием серы (76%), 88,8 тыс. тонн капролактама (92,5%), 2,4 тыс. тонн полиамидной нити (76,3%) и 4,2 млн п.м. кордной пропитанной ткани (53,7%).

Также на предприятии продолжаются пуско-наладочные работы на новом производстве гранулированного карбамида. Его мощность составит 525 тысяч тонн в год (1500 тонн в сутки). Кроме того, завершен первый этап проекта «Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония». Идет пусконаладка на установке гранулирования и выпарки. Ее ввод позволит снизить выбросы в атмосферу. Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Помимо этого, завершено техническое перевооружение первой установки полимеризации производства полиамида.

В июне 2023 года «КуйбышевАзот» стал победителем регионального конкурса «ЭкоЛидер-2022» в номинации «Промышленный гигант». Также предприятие подписало соглашение с Минлесхозом Самарской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В рамках него компания берет шефство над Ставропольским сосняком. На предприятии отмечают, что все реализуемые им проекты направлены на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, а также на снижение воздействия производства на окружающую среду.

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