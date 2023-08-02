Жители Самарской области могут прислать фото и стать частью фильма «Праздники»

Фото принимаются до 10 августа включительно. Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ объявил семейный фото-марафон #ПраздникиВКино, к которому могут присоединиться и жители Самарской области. Семьям региона предлагают прислать фотографии и стать частью фильма «Праздники», который выйдет в кинотеатрах 7 сентября.

— Кто пришлет общую праздничную фотографию своей семьи, тот получит шанс попасть на большой экран. Фото принимаются до 10 августа включительно, — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Прислать фотографии нужно в сообщества телеканала ТНТ в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» с хэштегом #ПраздникиВКино. Подробные правила проведения марафона представлены на сайте. Самые яркие фотографии попадут в фильм «Праздники», и жители Самарской области смогут увидеть себя в кино.

Напомним, в полнометражном фильме «Праздники» снялся актер из Тольятти, он сыграл неуверенного и очень стеснительного парня. Создатели рассчитывают, что семья Пыжовых из «Праздников» станет такой же любимой зрителями как Кузякины из фильма «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

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