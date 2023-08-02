В Самарской области водитель на ВАЗ-2111 влетел в светофор

За последний год водитель ВАЗа 14 раз привлекался за нарушение ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 1 августа 2023 года, в Волжском районе на 16 км + 150 м автомобильной дороги «Самара - Новокуйбышевск» произошло ДТП. Примерно в 20:55 вазовская легковушка влетела в опору светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем ВАЗ-2111 находился 25-летний молодой человек. Он двигался со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары. В пути автомобилист нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в светофор.

Сам водитель, который, к слову, за последний год 14 раз привлекался за нарушение ПДД, не пострадал. Однако с места ДТП была госпитализирована его пассажирка – 32-летняя женщина. Правоохранители продолжают выяснять подробности происшествия.

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