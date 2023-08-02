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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:12

В Самарской области водитель на ВАЗ-2111 влетел в светофор

На трассе под Самарой вазовская легковушка протаранила светофор, пострадала пассажирка
Анастасия ПИГИНА
За последний год водитель ВАЗа 14 раз привлекался за нарушение ПДД

За последний год водитель ВАЗа 14 раз привлекался за нарушение ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 1 августа 2023 года, в Волжском районе на 16 км + 150 м автомобильной дороги «Самара - Новокуйбышевск» произошло ДТП. Примерно в 20:55 вазовская легковушка влетела в опору светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем ВАЗ-2111 находился 25-летний молодой человек. Он двигался со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары. В пути автомобилист нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в светофор.

Сам водитель, который, к слову, за последний год 14 раз привлекался за нарушение ПДД, не пострадал. Однако с места ДТП была госпитализирована его пассажирка – 32-летняя женщина. Правоохранители продолжают выяснять подробности происшествия.

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