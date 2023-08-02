В Самаре вновь можно будет обменяться вещами на «Том Сойер Свопе»

Все неразобранные вещи пойдут на помощь женщинам в кризисном центре «Ты не одна» / Фото: vk.com/tomsawyerfest

В Самаре в воскресенье, 6 августа 2023 года, пройдет обмен вещами на втором «Том Сойер Свопе». Мероприятие от волонтерского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» начнется в 15:00 по адресу: Коммунистическая, 5.

– На этом мероприятии желающие обмениваются вещами, которые больше не нужны владельцам, но могут послужить другим людям. На «Том Сойер Свопе» будем меняться одеждой, обувью, аксессуарами, посудой, украшениями и приятными мелочами для дома, – поделились организаторы.

Все вещи, представленные для свопа, должны быть чистыми, в хорошем состоянии и пригодными к использованию. Желающие могут забрать любую заинтересовавшую их вещь бесплатно. Все неразобранные вещи пойдут на помощь женщинам в кризисном центре «Ты не одна».

Посетители могут попасть на мероприятие за донат – любую комфортную для них купюру или перевод по QR-коду. Все собранные средства будут направлены на восстановление дома с часами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.