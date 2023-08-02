Чиновник брал деньги за бесплатную муниципальную услугу в Самарской области

В соответствии с административным регламентом она осуществляется бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области чиновник незаконного брал плату за бесплатную муниципальную услугу. Нарушения обнаружили прокуратура Хворостянского района.

— Руководитель отдела архитектуры и градостроительства районной администрации незаконно взимал плату за выдачу градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В соответствии с административным регламентом она осуществляется бесплатно. В июне 2022 года и апреле 2023 года организация перечислила за оказанные муниципальные услуги на расчетный счет отдела более 59 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении руководителя отдела архитектуры возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование взяла на контроль прокуратура Хворостянского района.

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