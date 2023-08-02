В Самаре местным жителям рассказали, на каких предприятиях повысилась зарплата

На предприятиях повысили заработную плату. Фото: пресс-служба Правительства СО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о новых этапах развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления. Сразу пять крупный компаний перешли на российскую юрисдикцию. Среди них: АО «АВТОВАЗ», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Самарский металлургический завод», АО «ПС/ССК» и ООО «Роберт Бош Самара».

- Под иностранным управлением ряд предприятий в последние годы снизили свою эффективность работы, что сказывалось не только на экономике региона, но и на экономике России. Поэтому в сложившейся жесткой ситуации были предприняты все необходимые меры, чтобы эти ведущие предприятия, где были иностранные собственники, стали российскими, – отметил Дмитрий Азаров.

Переход предприятий удалось нарастить объемы заказов и выпуска продукции, а также запустить масштабные инвестиционные программы. Например, «АВТОВАЗ» выпустил более 12,5 тысяч автомобилей в этом году, а в планах до конца года – 401,6 тысяч. Предприятия перешло в собственность российских компаний благодаря поддержке президента РФ.

На сегодняшний день в Самарской области рекордно низкий уровень безработицы – 0,5%. При этом, вакансий в 6 раз больше количества граждан, находящихся в поиске. Снижению уровня поспособствовал процесс создания рабочих мест в регионе. С приходом российских акционеров стали увеличиваться объемы производства электротехнического оборудования в АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», а сотрудники могут повысить уровень своей квалификации. Кроме того, поднялся и уровень зарплаты.