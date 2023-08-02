Объем продаж розничных кредитов в России в 2023 году может достигнуть 15 трлн рублей

Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование – ипотека и автокредиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За семь месяцев этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, а по итогам года он может достичь 15 трлн рублей. Такой прогноз озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным банка, в этом году отмечается рекордный рост потребительской активности населения. За 7 месяцев спрос на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей – потребительских. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.

Сам банк по итогам семи месяцев 2023 года выдал свыше 1,4 трлн рублей в рамках розничного кредитования. Это более чем в 1,5 раза превышает результат за январь-июль 2022 года. Продажи ипотеки в банке превысили 675 млрд рублей, кредитов наличными – более 590 млрд рублей, автокредитов – 88 млрд рублей.

– По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021-го и примерно на 45% – прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, – прокомментировал Анатолий Печатников.

При этом на фоне активного роста кредитования россияне показывают высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускают роста просрочки. Например, в сегменте ипотечного кредитования общий уровень просрочки – меньше 1%.

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