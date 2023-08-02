В Самарской области привели в порядок территорию у памятника погибшим на фронте

В ближайшие дни глава района встретится с сельчанами для обсуждения ее благоустройства. Фото: Анатолий Екамасов

В Сергиевском районе Самарской области привели в порядок территорию возле памятника погибшим на фронте в селе Верхняя Орлянка. Об этом сообщает официальный канал региона.

Сами жители села сообщили о том, что памятник и прилегающая к нему территория находится в ненадлежащем состоянии. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе Сергиевского района исправить недостатки.

В тот же день территорию убрали. Отмечается, что благодаря инициативе неравнодушных жителей села Верхняя Орлянка территория возле памятника преобразится полностью. В ближайшие дни глава района Анатолий Екамасов встретится с сельчанами для обсуждения ее благоустройства.

Преображение будет осуществляться по губернаторскому проекту «СОдействие» или госпрограмм. Мнение жителей будет иметь определяющую роль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.