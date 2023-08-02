В Самаре родители помогают с трудоустройством почти каждому пятому выпускнику вуза

Многие горожане уверены, что мамы и папы не должны помогать детям с трудоустройством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре представители молодежи признались, что им помогали с трудоустройством родителей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Про помощь родителей заявили 14% самарцев в возраста от 14 лет до 21 года, а также 18% выпускников вузов в возрасте до 26 лет. При этом, по мнению 48% молодежи и каждого второго выпускника вуза (51%), мамы и папе вообще не должны помогать детям с трудоустройством. 20% молодежи и 17% выпускников уверены в обратном.

Интересно, что 4% опрошенных уверены, что родители должны ходить с ребенком на собеседования. А 63% менеджеров отмечают, что даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Еще 27% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь.

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