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НовостиОбщество2 августа 2023 10:45

Скейт-площадка и место для занятий воркаутом появятся в поселке Самары

Работы по созданию площадки для занятий активными видами спорта ведутся в поселке Береза Красноглинского района
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас специалисты занимаются планировкой территории.

Сейчас специалисты занимаются планировкой территории.

Фото: администрация Самары

В 2023 году в Самарской области продолжается благоустройство общественных пространств. Так, в поселке Береза Красноглинского района создается площадка для занятий активными видами спорта. Об этом сообщили в администрации Самары.

Преображение территории стало возможно благодаря поддержке проекта местных жителей «Будь в движении!» конкурсной комиссией губернаторского проекта «СОдействие». В настоящий момент он уже воплощается в жизнь.

Площадка для занятий активными видами спорта появится на территории рядом с Храмом в честь Святителя Николая. Дизайн-проект предусматривает создание скейт-площадки и площадки для занятий воркаутом.

Сейчас специалисты занимаются планировкой территории. А именно идет подготовка к установке бортового камня и укладка основания площадки.

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