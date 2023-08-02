В Тольятти сотрудник полиции спас бабушку от мошенников

Родственники старушки поблагодарили оперативника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добрая история произошла в Тольятти. Пожилая местная жительница едва не стала жертвой мошенников. К счастью, на пути ей встретился сотрудник полиции, который уберег старушку от преступников. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили родственники пенсионерки, с ней связались телефонные мошенники. Женщина попалась на их уловку и почти дошла до банка, чтобы взять кредит. В этот момент ее разговор по телефону услышал полицейский, который находился неподалеку.

– Он остановил бабушку, попросил положить трубку и позвонить нам. Находился с ней все время пока мы не подъехали, – рассказали родные пенсионерки в благодарственном письме, которое поступило в региональное ГУ МВД. – Мы от всей души благодарим сотрудника полиции! Желаем нашему герою благополучия, крепкого здоровья, личностного и карьерного роста.

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