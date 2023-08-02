В Самарской области отремонтировали дорогу на подъезде к селу Шентала

Отремонтированный участок является самым протяженным объектом нацпроекта в Самарской области в этом году. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области завершился ремонт участок региональной трассы «Урал» - Исаклы – Шентала, который расположен на подъезде к селу Шентала. Об этом сообщили в правительстве региона.

Подрядчик сделал выравнивающий и верхний слоя покрытия, укрепил обочины земляного полотна, отремонтировал водопропускные трубы. Помимо этого, были обновлены три моста через реки Суруш, Эриклей и Кондурчу.

На новой дороге установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Также там появились посадочные площадки для общественного транспорта, где установили новые автобусные остановки.

Отремонтированный участок является самым протяженным объектом нацпроекта в Самарской области в этом году. Его длина составила 21,5 км. Напомним, ремонт начался осенью 2022 года, сейчас идет приемка объекта в эксплуатацию.

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