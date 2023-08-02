В Сызрани два детских сада остались без пищеблоков по вине недобросовестного подрядчика

Самарское УФАС внесло подрядчика ремонта пищеблоков в реестр недобросовестных поставщиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сызрани два детских сада – № 10 и 40 – остались без ремонта пищеблоков. Подрядчик, нанятый для проведения работ, сорвал все сроки. Это стало поводом для включения компании в «черный список». Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, МКУ «СызраньСтройЗаказчик» заключило контракты с ООО «Строительная компания «Север» на капитальный ремонт пищеблоков в апреле 2023 года. Согласно техзаданию, работы необходимо было завершить до 1 июля. Однако подрядчик к этому сроку почти ничего не успел сделать.

К 6 июля в одном пищеблоке рабочие только закончили демонтаж, а к ремонту второго блока еще даже не приступили. В связи со срывом обговоренных дат было решено расторгнуть контракт с фирмой в одностороннем порядке.

Региональное УФАС внесло подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Компания будет находиться в черном списке в течение двух лет.

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