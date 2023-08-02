В Самарской области заключены 12 тысяч договоров по программе социальной догазификации

В Самарской области жители подали более 13 тысяч заявок на догазификацию / Фото: Единая Россия

Продолжается реализация программы социальной догазификации. За два года ее действия от жителей России было подано уже 985 тысяч заявок, заключены 915 тысяч договоров на подключение. Об этом сообщил генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

В Самарской области жители подали более 13 тысяч заявок на догазификацию, заключены 12 тысяч договоров. Специалисты газовых компаний выполнили уже больше трех тысяч подключений.

– Реализация программы социальной догазификации находится под пристальным депутатов, ресурсоснабжающих организаций, власти на местах. И мы видим реальные результаты совместной работы, – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Добавим, правительство региона также выделяет субсидию в 169 тысяч рублей. Она позволяет компенсировать затраты на догазификацию внутри своего участка, в том числе на покупку газового оборудования. Воспользоваться этой мерой поддержки могут 24 льготные категории граждан: многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ, труженики тыла, семьи участников СВО и др. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале «Госусуги», через МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

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