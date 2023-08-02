Графику из фондов Самарского художественного музея покажут в Нижнем Новгороде

Проект «Уильям Хогарт. Графика» стал первым, который организовали в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2022 году. Фото: минкульт Самарской области

Самарский областной художественный музей представит 50 предметов из собственных фондов на ретроспективную выставку графики английского художника Уильяма Хогарта, которая откроется 17 августа в Нижегородском государственном художественном музее.

— В самарском музее одно из самых внушительных собраний зарубежной графики в России. Особую важность имеет коллекция гравюр графика и живописца Хогарта из 115 листов, — отметили в минкульте Самарской области.

Это не первый случай сотрудничества между самарским и нижегородским музеями. Так, в 2020 году была организована совместная выставка «Азбука шедевров», на которой были представлены жемчужины русского искусства 18-20 веков из нижегородского собрания.

А проект «Уильям Хогарт. Графика» стал первым, который организовали в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2022 году.