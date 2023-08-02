Медиадиректор «Крыльев Советов» стал директором по коммуникациям «Спартака»

Михаил Пряничников провел в «Крыльях Советов» восемь сезонов. Фото: ФК «Спартак»

Медиадиректор «Крыльев Советов» Михаил Пряничников, который недавно покинул свой пост, перешел на работу в московский «Спартак». Там он займет должность директора по медиа, сообщает пресс-служба красно-белых.

- В «Спартаке» Михаил будет заниматься координацией работы пресс-службы и медиаблока. Желаем ему успехов в работе и побед вместе со «Спартаком». Добро пожаловать! – говорится в сообщении.

Михаил Пряничников провел в «Крыльях Советов» восемь сезонов. В конце июля он попрощался с командой.

Напомним, после двух туров «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с шестью очками, «Крылья» занимают шестое место с четырьмя очками.