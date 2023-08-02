Врачи Самарской области назвали семь способов избавления от головной боли без лекарств

Победить головную боль можно не только с помощью лекарств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время жители Самарской области регулярно подвергаются магнитным бурям и изменениям погоды. При резких перепадах температуры и давления число людей, страдающих головной болью, увеличивается. Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 поделились действенными способами избавления от мучительных ощущений. Они назвали семь безлекарственных методов.

Так, врачи советуют во время приступов боли не забывать о глубоком дыхании, которое быстро снимает неприятные ощущения. Помочь может и небольшая прогулка. Свежий воздух и движение позволят насытить тело необходимым кислородом. Прохладная вода или компресс также поможет снять сильную боль.

Людям, страдающим мигренью, стоит обратить внимание и на свое питание. Включение в рацион яблок и пищи, обогащенной белком, нормализует внутренние процессы. Особенно полезно употреблять эти продукты при приступах головной боли. Имбирный чай также может облегчить ощущения.

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