Платформа Layer поможет бизнесу привлечь новых клиентов благодаря ИИ-модели MiVOLO

Теперь платформа может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии / Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер усовершенствовал собственную платформу для распознавания объектов в фото- и видеоматериалах Layer для маркетплейсов, магазинов и онлайн-журналов.

Теперь сервис позволяет бизнесу вывести свою рекомендательную систему на новый уровень: он может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии (даже если в кадр не попало лицо), а затем подобрать релевантные товары для клиента согласно их поисковому запросу. Таким образом, компаниям открывается эффективный канал продаж, а онлайн-журналы получают дополнительную монетизацию с рекомендуемых товаров. Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели Сбера MiVOLO. В любом из сценариев точность модели в определении возраста значительно выше, чем у человека.

Layer уже используется на многих интернет-площадках страны. Для онлайн-журналов она анализирует изображения в статьях о моде и домашнем декоре и сразу же составляет для читателей список похожих товаров в партнерских интернет-магазинах. А на маркетплейсе МегаМаркет сервис выбирает для покупателей элементы гардероба, похожие на те, что человек видит в карточке товара или на модели.

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