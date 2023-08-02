Аграрии Самарской области собрали первый миллион тонн зерна

Уборочная страда идет полным ходом во всех 27 районах. Фото: ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

В Самарской области продолжается уборочная кампания. К августу аграрии подошли с хорошими результатами – они собрали первый миллион тонн зерна. На текущий момент убрано 372,6 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет более 28 ц/га.

– По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Большечерниговского (101,5 тысяч тонн) и Большеглушицкого (88,4 тысяч тонн) районов. Уборочная страда идет полным ходом во всех 27 районах области, – рассказали в правительстве региона.

Озимая пшеница занимает более 87% в общем объеме намолоченного зерна. Также убрано 67% озимого клина. Параллельно с этим в регионе ведется уборка овощей, заготовка кормов на зиму. Аграрии готовят почву и ведут засыпку семян под будущий урожай.