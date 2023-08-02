Интеграция розничного бизнеса банка «Открытие» в ВТБ стартует в конце 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертом квартале 2023 года начнется объединение розничной клиентской базы банка «Открытие» и ВТБ. На первом этапе планируется перевести на полноценное обслуживание около 300 тысяч клиентов с кредитными продуктами. Основной этап интеграции розничного бизнеса намечен на второй-третий квартал следующего года. Об этом сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Интеграция розничных клиентов одного банка в другой будет происходить в несколько этапов. Первая волна начнется в четвертом квартале 2023 года. Она предполагает привлечение на обслуживание 300 тысяч клиентов «Открытия» с кредитными продуктами. Перевод будет производиться на условиях цессии кредитного портфеля – переуступки прав требования долга. Все условия и сроки погашения кредитов после миграции останутся неизменными.

Следующий этап планируется начать в первом квартале 2024 года. Физлицам предложат простые и удобные способы перехода. Основная часть миграции по всем видам продуктов должна произойти во втором-третьем кварталах будущего года. Всего в рамках интеграции предстоит объединить более 3 млн уникальных клиентов.

– Интеграция должна завершиться к 2025 году. Мы стремимся обеспечить максимальную плавность процесса объединения для всех клиентов, чтобы он был для них максимально незаметным. Основную часть региональной сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ мы планируем переводить со второго квартала 2024 года, полностью этот процесс завершится к началу 2025-го, – отметил Анатолий Печатников.

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