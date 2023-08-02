В Самаре рабочие завозят мебель в новую поликлинику в Волгаре

В ближайшее время медучреждение примет первых пациентов. Фото: правительство Самарской области

В Самаре близится к завершению строительство поликлиники в Волгаре. Сейчас рабочие завозят мебель и расставляют ее по местам. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

– Персонал с нетерпением ждет поставку нового оборудования. Сейчас готовится к отгрузке флюорографический аппарат, весь комплекс эндоскопического оборудования, а также часть оборудования, необходимого для обследования пациентов врачами офтальмологами и отоларингологами, – поделились местные власти.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территории. Рабочие разрабатывают газоны и готовятся к высадке зеленых насаждений.

В ближайшее время медучреждение примет первых пациентов.