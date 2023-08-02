В Самарской области поймали одних из самых редких летучих мышей в Европе

Гигантские вечерницы включены в международную Красную книгу / Фото: Жигулевский заповедник / vk.com

В Самарской области 24 июля 2023 года в Жигулевском заповеднике поймали четырех гигантских вечерниц. Это крайне редкий вид летучих мышей, включенный в международную Красную книгу. Их поимка – большая удача.

Сотрудники Жигулевского заповедника и Пензенского государственного университета, которые принимали непосредственное участие в отлове, взвесили и измерили животных, а также окольцевали специальными кольцами для летучих мышей. Млекопитающие после необходимых процедур были сразу же выпущены на волю. Подобное мечение позволяет при повторной поимке отслеживать особенности животных – их возраст и пути перемещения.

Старовозрастные и труднодоступные для человека лесные массивы, которые находятся на территории заповедника, оказались благоприятной средой обитания для гигантских вечерниц. Такая ситуация и позволяет нацпарку «Самарская Лука» быть местом, где зафиксирована самая высокая численности этого вида летучих мышей в России.

Добавим, гигантская вечерница считается самым крупным в России и Европе видом рукокрылых. Длина их тела может достигать 104 мм, а размах крыльев – до 50 см. Кроме того, они являются одними из самых редких летучих мышей в Европе.

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